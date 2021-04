El PRD y la tensa pelea por la Presidencia de la Asamblea Nacional

En el recorrido de Castillero, quien dejó claro que no se reelegirá, no se vio a su primera vicepresidenta, Cenobia Vargas, ni su segundo vicepresidente, Tito Rodríguez. En este rejuego político, según fuentes perredistas, también entran las presidencias de las 15 comisiones, pues quien logre catapultarse como presidente de la Asamblea habrá negociado estos cargos.

You May Also Like