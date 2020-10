‘El PRD destaca por sí solo, por sus valores’: Aristides Royo

¿Cuánto influyó en su designación la declaración de Sol Linowitz, consejero de Jimmy Carter, de que usted podría ser buen presidente?

Puede que mucho, puede que no. Pero Torrijos vio que yo era serio, que manejé con ilusión el Ministerio de Educación, que traía el vuelto de lo que no gastaba en los viajes, que no bebía tragos…

Y, ¿él no bebía tragos?

Él sí tomaba sus tragos.

Usted fue electo presidente por la Asamblea de Representantes de Corregimiento en 1978. ¿En qué se diferencia la negociación de la Asamblea antes y ahora?

Antes había más mística. Hacían cosas sin pedir dinero a cambio. El sistema era menos crematístico.

Usted fue ministro de Educación. La mayor falla de la educación hoy.

La deserción. Eso a estas alturas no debería pasar. La educación no está enganchando más que la droga y las malas compañías. Y me preocupa la dispersión. Hay mini escuelas en vez de ciclos básicos. Yo propuse eso en 1976 y lo tildaron de comunista.

Su ministro de Educación era Gustavo García de Paredes y, en su gestión, las huelgas de docentes paralizaron el Estado. ¿Fue esa su mejor opción?

Era una persona preparada. Luego puse a Susana Richa de Torrijos.

¿Qué opina de que ella siga como asesora en el Meduca?

Es de los que no se jubilan nunca…

Como usted… y como García de Paredes, justamente. ¿Qué opina de su eternización en la rectoría de la Universidad de Panamá?

Yo le aconsejé varias veces retirarse.

Ahora él es asesor del alcalde. ¿Él es el asesor que usted elegiría hoy?

Sí. Es inteligente y tiene muchos conocimientos.

¿Conocimiento o maña?

Conocimientos, aunque para haber sido electo cuatro veces como rector, algo de maña hay que tener.

Si usted gobernara hoy, tres personas que conformarían su gabinete.

Rafael Mezquita, Ernesto Holder y Víctor Vial.

Y, ¿quiénes del actual gabinete?

Augusto Valderrama y Maruja Gorday.

¿Ya no le duele la garganta?

No. Me dolió cuando no la podía usar. Era una metáfora, porque la fuerza militar era la que estaba ejerciendo vocería. Y luego sacaron a tres presidentes más.

O sea, a usted lo ‘renunciaron’. ¿Qué militares forzaron su renuncia?

Paredes, Díaz Herrera y los demás.

¿De qué se arrepiente?

De no haber hecho cierto mi intento de renuncia. Al día siguiente de la muerte de Omar, intenté renunciar, y Florencio Flores me dijo que no lo hiciera. Pero luego lo sacaron a él. Y después a mí.

¿La negociación del puente Van Dam?

Un Tribunal de Arbitraje determinó que el Estado actuó incorrectamente. Se pagaron decenas de millones… De la Espriella, que canceló los puentes, fue quien debió responder por eso, no el Estado.

Y, ¿el asilo al Sha de Irán?

Ese favor se lo pidió Carter a Torrijos, por razones de seguridad. Y al presidente Carter no le podíamos negar nada.

¿Había más fidelidad hacia Estados Unidos en ese entonces o ahora?

Nosotros éramos rebeldes en mucho, y las peticiones antes eran más razonables.

¿El PRD debe pedir perdón por la dictadura?

Hay que reconocer que de 1985 a 1989 fue un gobierno de vergüenza para el país.

¿Cómo se concilian los desaparecidos en el gobierno Torrijos (de los que poco sabemos), con un país democrático?

Yo no creo que Torrijos favoreció nunca la desaparición de nadie…

Pero tampoco hizo nada al respecto…

Como hoy, que hay muertes y no hallan a los culpables. Otra cosa es que pudieron fallar los procesos, como fallan hoy.

¿Eso no le parece cruel?

Crímenes sin resolver hubo, como los hay ahora también.

¿Más abusiva era la Guardia Nacional de ayer o la Fuerza Pública de hoy?

La Guardia Nacional, cuando se transformó en Fuerzas de Defensa y asesinó al doctor Spadafora. Pero los que abusen hoy deberían estar sujetos a castigos.

Torrijos. ¿Accidente o atentado?

Accidente.

Su mano derecha era Jorge Ritter. ¿Comparte sus preocupaciones sobre este gobierno PRD?

Algunas sí.

Dígame una.

El precio exagerado de los ventiladores y que el gobierno luego rectificó.

Pero se compraron otros viejos y con fallas. ¿Qué opina de eso?

Eran mucho más baratos.

Violación de la cuarentena por parte de quienes nos piden cumplirla…

Está mal, como también lo está que no sancionen a todos por igual.

¿Se refiere a Martinelli o a Eyra Ruiz?

A Martinelli.

¿Qué sugerencia le da a Cortizo?

Establecer una oficina de cooperación con Taiwán; la tienen otros 60 países.

Y, ¿su sugerencia a Carrizo?

Que siga aprendiendo.

¿A usted le tocará una de las camionetas recién alquiladas?

No. La asignada a mí está perfecta.

¿Este gobierno saca lo mejor del PRD?

El PRD destaca por sí solo, por sus valores. Y colabora con el gobierno.

Usted tiene el carnet número 1 del PRD. Fue el primero en inscribirse. ¿El PRD de hoy lo enorgullece?

No hay partido perfecto. Pero naturalmente me enorgullece.

El estado de la justicia, en una frase.

Lenta pero inexorable.

Usted fue redactor del Código Penal. ¿Se siente algo culpable del desastre de la justicia, o nada?

Nada.

Leyes o personas. El problema es…

El problema es el exceso de fórmulas procesales que permite alargar los casos.

El fallo que más lo ha sorprendido.

El del caso que declaró no culpable a Martinelli. Pero esa es la justicia…

Juan David Morgan es CD, Eduardo Morgan es PRD, y de ahí para abajo hay de todo. ¿Ese es el secreto de quedar bien con todos los gobiernos?

No hay secretos y menos pactados. En toda firma hay abogados de todos lados.

Panama Papers ya tiene dos condenas afuera. ¿Aquí el caso no avanza porque no hay delito, todas las firmas hacían lo mismo o porque quieren estancarlo?

Los abogados están empeñados en mejorar la imagen del país ante GAFI y OCDE, y este gobierno está haciendo ese trabajo.

¿Usted hubiera ocupado un cargo en el gobierno de Roux, socio en Morgan?

Veo difícil que me nombrara siendo socio de la firma. Y yo no hubiera aceptado.

Usted ha sido embajador tres veces. ¿Cuándo sintió mejor la imagen del país: con De la Espriella, con Pérez Balladares, con Martín… o ahora?

Cuando yo era presidente.

De su relación con Felipe González en España, ¿qué aprendió?

Mucho. La coexistencia pacífica entre la derecha y el socialismo.

Su hija es embajadora actualmente. ¿Nepotismo o es solo percepción?

Tiene cuatro maestrías. Está ahí por sus propios méritos.

Cuando el PRD gobierna, ¿a la gente le va mejor?

Ningún partido tiene la capacidad que tiene el PRD.

Capacidad, ¿de qué?

Universitaria, de conocimiento.

¿Están haciéndolo lo mejor posible?

Sí.

Normalmente, a Panamá le ha ido mejor con los demócratas en el poder. ¿Con quién nos iría mejor ahora?

Normalmente, sí, pero creo que la diferencia ahora entre un partido y otro sería muy leve para nosotros.

Lourdes Castillo está en la directiva del nuevo partido de Martinelli. Eso no es ilegal, pero, ¿la politización no le resta credibilidad a la directiva?

En el Canal actúan pro Canal.

Y, ¿qué opina la industria marítima mundial de que el Canal tenga a dos directivos investigados por la justicia?

No se han metido en eso. Yo creo en la presunción de inocencia.

Si se cumplió la promesa de Torrijos de darle el mayor uso colectivo posible al Canal, ¿por qué tantos no lo ven así?

La gente no siente el beneficio directo. Pero lo que se entrega al gobierno se usa en beneficios colectivos, como subsidios.

El Canal prohibirá a las empresas corruptas licitar. ¿Por qué el país no ha querido emular eso?

Porque el país parte de la base de que esas empresas son importantes, y que entonces no podrían contratar con nadie. Empresas condenadas, en cualquier país, no deberían poder licitar aquí.

Sacyr. ¿Le sorprenden a usted sus reclamos, considerando su fama?

Era la mejor presentación, pero siempre me pareció muy baja su propuesta e imaginé que habría reclamos. Lo que no imaginé es que reclamarían casi el doble de la suma por la que licitaron.

Bechtel perdió la ampliación contra Sacyr y la de los puertos contra una empresa china. ¿Cree que eso afectó nuestra relación con Estados Unidos?

Allá se llegó a decir hasta que le habíamos dado los puertos a un país comunista. Hutchinson es una empresa capitalista inglesa con sede en Hong Kong. Nada que ver con el gobierno chino.

¿Cuánto del problema del Idaan, que usted dice que urge convertir en una empresa, es que es un botín político?

No puedo decir eso. Todos los gobiernos nombran personas afines.

¿El coco de Zulay Rodríguez es contra quien dirija el Canal o contra usted?

No es contra mí. Ella cree que en la administración anterior hubo peculado. Y yo creo en la presunción de inocencia.

Usted es director de la Academia de la Lengua. Un libro para Cortizo.

Laberinto de ausencias.

Para Martinelli.

La Biblia.

¿Estamos peor en juega vivo o idioma?

En juega vivo, porque el idioma no le hace daño a nadie.