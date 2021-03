El PP comparte la vía de incentivos fiscales al propietario que propone el PSOE en su nueva ley de vivienda

Sobre un posible apoyo a la nueva Ley de Vivienda si esta llegara al Congreso con incentivos y no con control del precio del alquiler en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, Garcés ha asegurado que, sin ver el texto final de la ley, no ve posible adelantar su voto, pero sí ha celebrado esta vía.

You May Also Like