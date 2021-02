el Power Ranking de los octavos de final

Este martes comenzarán a disputarse los encuentros de ida correspondientes a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Por tal motivo, nada mejor que recordar como llegaron a esta instancia los 16 equipos clasificados, a que rival deberán enfrentarse y quienes son los favoritos.

Cuatro expertos en la materia como Carolina De las Salas, Barak Fever, Alex Pareja y José del Valle, se dieron a la tarea de repasar lo hecho por cada uno de ellos en la fase de grupos, elaborando el siguiente ranking de los octavos de final.

Veamos dónde están parados los equipos de cara a la primera ronda de enfrentamientos directos, el primero de los pasos para comenzar a determinar quién podrá levantar la Orejona en este 2021.

El duelo entre Barcelona y Paris Saint-Germain acapara la atención como el más atractivo de los Octavos de Final. Getty Images

1. Bayern Munich

Marca: 5-1-0

Fase de grupos: 1º Grupo A

Estrenando sextete tras el mundial de clubes, la engrasada máquina de Hansi Flick, no es solo el defensor del titulo sino el equipo a vencer. La Lazio parece la víctima perfecta para un Robert Lewandowski que hace ver fácil marcar goles, una costumbre que ya ha repetido 24 veces en la Bundesliga, más que los partidos que ha jugado, una estadística casi tan irreal como la de su técnico que tiene más títulos que derrotas desde que tomó el equipo en noviembre del 2019. Un equipo que se recita solo, pero con variantes que solucionan, bien armado de atrás hacia adelante, jugadores que en sus posiciones pelean en el podio de los mejores del mundo como Manuel Neuer o el canadiense Alphonso Davies, Joshua Kimmich o de nuevo Lewandowski, entre otras cosas el último “The Best”. La pregunta es ¿quién puede ganarle? Ellos, llegan sin presión. — Carolina De las Salas

Rival: Lazio

2. Manchester City

Marca: 5-1-0

Fase de grupos: 1º Grupo C

Sin duda es ahora mismo el equipo más brillante de Europa. Y no hay indicios de que pierda pronto esta dinámica híper ganadora. El equipo de Guardiola es el favorito supremo para ganar la Premier League, la FA Cup y la Carabao. Pero si algo nos ha enseñado la historia es a no fiarnos de ellos en Champions League. No es que nunca la haya ganado, sino que ni siquiera ha estado cerca. Una de las reglas de oro de la Champions es que para ganarla, primero hay que rozarla. Y el City aún está en proceso de aprendizaje. — Barak Fever

Rival: Borussia Monchengladbach

3. Atlético Madrid

Marca: 2-3-1

Fase de grupos: 2º Grupo A

Si, en años anteriores, enfrentarte al Atlético de Madrid era comparable a visitar al dentista, este año la perspectiva es que el doctor te va a operar… sin anestesia. El flamante líder de LaLiga está, probablemente, en su mejor momento competitivo. Pese a hacer malabarismos durante toda la temporada a causa de las numerosas bajas por COVID, Simeone ha conseguido que el Atlético siga siendo igual de duro en defensa que siempre y ahora, además, tenga contundencia en el área rival. El factor diferencial se llama Luis Suárez, que se está beneficiando de tener como única responsabilidad el estar preparado para el remate dentro del área. Nada más… y nada menos. Pero este Atleti es mucho más. Es la polivalencia y la potencia de Marcos Llorente, el sacrificio y talento de Angel Correa, uno de los héroes anónimos del Cholo; es el descaro de un Yannick Carrasco, renacido tras su experiencia en China; es la veteranía de Stefan Savic y la contundencia de José María Giménez. Y, sí todo eso falla, todavía les queda el muro de Jan Oblak en el arco! Este podría ser el año del Atlético, que deberá luchar de nuevo contra el vértigo y contra sus propios fantasmas. No poder jugar en su estadio podría penalizar más de lo imaginado a los del Cholo. — Alex Pareja

Rival: Chelsea

4. Real Madrid

Marca: 3-1-2

Fase de grupos: 1º Grupo B

Las sensaciones transmitidas esta temporada en las cuatro competiciones invitan a apostar en su contra. Es un cuadro sin energía, recambio ni rumbo definido. Sin embargo, conviene recordar que el equipo de Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric y Karim Benzema ya ha mostrado síntomas similares en el pasado, pero tiende a caer únicamente cuando hay margen de error. Lo probó por enésima vez contra Inter y Borussia Moenchengladbach. En el último lustro, solo dos equipos (Ajax y Manchester City) han podido estropear el eterno idilio entre el Real Madrid y la Copa de Europa. — Barak Fever

Rival: Atalanta

5. Paris Saint Germain

Marca: 4-0-2

Fase de grupos: 1º Grupo H

Sin Neymar, PSG deja de ser el equipo favorito en la serie contra Barcelona. Cuando el brasileño estuvo lesionado, el equipo parisino fue eliminado en octavos de final en dos temporadas consecutivas. Con Neymar sano, PSG llegó hasta la final de la Champions. Más allá de que el equipo francés cuenta con muchos futbolistas de calidad en todas sus líneas, en Champions, Neymar ha sido el factor diferencial. Otro aspecto que juega en contra del PSG, es el poco tiempo que tiene Mauricio Pochettino al frente del equipo. El estratega argentino asumió el puesto el 2 de enero y en menos de dos meses de trabajo es imposible pretender que haya un juego colectivo que ofrezca garantías tanto en defensa como en ataque. — José Del Valle

Rival: Barcelona

6. Liverpool

Marca: 4-1-1

Fase de grupos: 1º Grupo D

El conjunto de Jürgen Klopp se asoma a los octavos de final asumiendo que reeditar el título doméstico es prácticamente imposible y, por lo tanto, conocedor que su temporada se juega al todo o nada en la Champions. Las señales de agotamiento son evidentes en un equipo que no ha podido superar la lesión de uno de sus pilares, el central Virgil Van Dijk. Sin él, todo el Liverpool es mucho más vulnerable y hasta el brasileño Alisson Becker ha cometido recientemente errores impropios de un portero considerado como uno de los mejores del mundo. Fabinho e incluso Jordan Henderson han sido parches en la defensa, pero nada más. Sin piernas para ejercer la presión habitual, los ingleses dependen más que nunca de la inspiración del tridente, donde Sadio Mané es el único que garantiza regularidad en el rendimiento. La lesión de Diogo Jota arruinó los planes de Klopp para refrescar su trío atacante. Pese a todo, nadie duda de la calidad de hombres como Trent Alexander-Arnold o Andy Robertson –vitales en la fase ofensiva- o del coraje y carácter competitivo de un grupo con el orgullo herido. Aunque el Leipzig tenga las piernas más frescas. — Alex Pareja

Rival: RB Leipzig

7. Juventus

Marca: 5-0-1

Fase de grupos: 1º Grupo G

ESPN te trae toda la información de la fase de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Calendario, resultados, noticias y análisis Martes 16 de febrero

• Barcelona vs Paris Saint Germain

• RB Leipzig vs Liverpool Miércoles 17 de febrero

• FC Porto vs Juventus

• Sevilla FC vs Borussia Dortmund Martes 23 de febrero

• Atlético Madrid vs Chelesea

• Lazio vs Bayern Munich Miércoles 24 de febrero

• Atalanta vs Real Madrid

• Borussia Monchengladbach

vs Man. City Todos los juegos serán a las 3:00 p.m. ET

De no ser por la presencia de Cristiano Ronaldo y la empatitis de la que viene su rival el Porto, el equipo de Andrea Pirlo, parece ser un equipo mortal, tal vez por ello, de los dieciséis clasificados, su proximidad al meridiano luce como un puesto justo, ni muy muy ni tan tan.

Y es que los ocho puntos que lo separan en la Serie A del Inter (con un partido menos) consecuencia entre otras cosas de la última derrota ante el Napoli el sábado, han hecho temblar la hegemonía que desde el 2012 mantiene ‘la zebra’, algo que en el fondo no es tan grave cómo las formas por momentos preocupantes de un Pirlo que no consigue respuestas, como por ejemplo, un compañero fijo para CR7. Sería toda una sorpresa que no pasaran de ronda. — Carolina De las Salas

Rival: FC Porto

8. Barcelona

Marca: 5-0-1

Fase de grupos: 2º Grupo G

Una montaña rusa, de emociones, de noticias y de resultados, es este Barcelona que golea en una Liga que parece ya no estar al alcance, y que perdió la final de la Supercopa de España así como la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla. Pero todo eso lo sabe Koeman, su entrenador que ya dijo en un mensaje tan pesimista como terrenal, que no están para ganar títulos.

Sin embargo esto sigue siendo el Barça y el Barça de Leo Messi, con lo que una noche de terror puede pasar a mágica en segundos, pero para ello, el blaugrana necesita entre otras cosas, mejorar en defensa, remendada desde hace tiempo, por lo que esperarán hasta última hora a Gerard Piqué el de siempre, y a Ronald Araújo, el uruguayo que es una buena noticia ante el debacle de Clément Lenglet y Samuel Umtiti. Ya sin Neymar volviendo donde los amigos, parece que la serie se empareja. — Carolina De las Salas

Rival: Paris Saint Germain

9. 9. Chelsea

Marca: 4-2-0

Fase de grupos: 1º Grupo E

Chelsea fue el equipo que mejor se armó de cara a la actual temporada. Sin embargo, los resultados están lejos de las expectativas que generaron las contrataciones de Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Ben Chilwell y Hakim Ziyech. El desafío de Thomas Tuchel es sacar el mejor rendimiento de una plantilla llena de calidad. Pero es complicado porque el entrenador alemán recién empezó a trabajar con el equipo londinense el mes pasado. El sorteo tampoco le favoreció; enfrente está el Atlético de Madrid, un equipo que tiene ideas muy claras, que posee uno de los mejores sistemas defensivos de toda Europa y que en esta temporada tan irregular ha sido el equipo más regular del viejo continente. — José Del Valle

Rival: Atlético Madrid

10. RB Leipzig

Marca: 4-0-2

Fase de grupos: 2º Grupo H

Salvo que seas el Manchester City de por estos días o el Bayern, es difícil ser favorito ante el Liverpool de Klopp, con todo y el bajón que tienen los Reds por estos días. Sin embargo, tener a Nagelsmann dirigiendo desde la banca se ha convertido en el mayor punto a favor de un Leipzig que además de ser segundo en la Bundesliga, se impuso en su grupo al United que ahora juega la Europa League. Y es que el entrenador, ha sido calificado como “un joven prodigio de la moderna escuela de entrenadores alemanes”. No es gratis, este equipo ha sabido romper paredes defensivas como las de Mourinho y el Cholo en la Champions pasada, labrándose su pase a las semifinales aún sin tener jugadores estrellas, pero sí trabajo, esfuerzo físico y táctica, todo en velocidad. Si hay un equipo que puede “sorprender” es este. — Carolina De las Salas

Rival: Liverpool

11. Borussia Dortmund

Marca: 4-1-1

Fase de grupos: 1º Grupo F

Los equipos alemanes se han caracterizado por darle continuidad a sus proyectos deportivos. Sin embargo, una de las acepciones de la palabra proceso es “ir hacia delante”. Con Lucien Favre el equipo se había estancado y eso llevo a los directivos a cambiar el rumbo. Edin Terzic recibió la oportunidad de asumir como entrenador en el mes de diciembre. Sin embargo, en el poco tiempo que lleva al frente del Dortmund no ha podido conseguir regularidad en el juego y tampoco en los resultados. Sus opciones de seguir trascendiendo en Champions pasan por los goles de Erling Haaland, el noruego le garantiza al equipo alemán un gol por partido. Halaand tiene contundencia, pero el juego pasa por los pies de Giovanni Reyna y Jadon Sancho. La juventud de los tres es una virtud, pero en Champions la experiencia juega un papel importante. — José Del Valle

Rival: Sevilla FC

12. Sevilla FC

Marca: 4-1-1

Fase de grupos: 2º Grupo E

El Real Madrid no es para todos los entrenadores. Julen Lopetegui fracasó con el equipo madrileño. Sin embargo, en el Sevilla está realizando un gran trabajo. Lopetegui ha hecho que su equipo juegue en bloque; es agresivo en la marca, dónde Jules Kounde ha tomado un rol protagónico; en la mitad de la cancha el regreso de Ivan Rakitic ha sido clave; y en ataque ha potenciado la figura de En-Nesyri. La contratación del “Papu” Gomez le da la posibilidad a su entrenador de tener más variantes en ataque. Sevilla ha dominado la Europa League, dar el salto de calidad en Champions es una obligación y la serie ante Borussia Dortmund le permite soñar con seguir trascendiendo en Champions. — José Del Valle

Rival: Borussia Dortmund

13. Atalanta

Marca: 3-2-1

Fase de grupos: 2º Grupo D

Aunque cada año dejaba ir referentes, parecía que la fórmula del éxito se cimentaba en su técnico Gasperini y su capitán Alejandro Papu Gómez. Cuando intempestivamente se rompió el matrimonio perfecto, estaba claro que llegaba a su fin el sueño de un equipo que jamas había ido más allá del quinto lugar en la Serie A. Sin embargo, la huida de Gómez potenció las mejores versiones de Luis Muriel, Duvan Zapata y Matteo Pessina. Aunque son muy vulnerables: jugadores como Rafael Toloi o José Luis Palomino, jamás habrían llegado tan lejos de no ser por el contexto que les creó Gasperini. — Barak Fever

Rival: Real Madrid

14. Lazio

Marca: 2-4-0

Fase de grupos: 2º Grupo F

Que Simone Inzaghi no suene para los grandes de Europa después de lo que está haciendo en la Lazio es uno de los mayores enigmas del fútbol actual. Año tras año, el técnico es capaz de hacer competitivo a un bloque que hace de la continuidad de sus figuras el mejor de sus fichajes. El conjunto laziale es un producto de autor, con una identidad bien definida. Fiel a una línea de tres centrales –reforzada con la llegada de Mateo Musacchio-, con carrileros eficaces (el veloz Manuel Lazzari y el técnico Adam Marusic), con un centrocampista llegador y contundente como Milinkovic-Savic y un violinista como el español Luis Alberto; y con una delantera donde Ciro Immobile puede elegir socio entre la finura de Joaquín Correa, la envergadura de Vedat Muriqi y la visión de Felipe Caicedo. El problema de los italianos es que dependen en exceso de la conexión Luis Alberto-Immobile y que no son, ni mucho menos, impenetrables en defensa. El veterano arquero Pepe Reina ofrece buen juego de pies en la salida de balón, pero sufre mucho a la hora de salir a cazar centros laterales. Otro factor importante, aparte de que delante tendrán al todopoderoso Bayern, es la falta de rodaje en estas instancias. La Lazio lleva cinco años sin alcanzar las eliminatorias de Champions. Y su verdugo entonces fue otro equipo alemán, el Bayer Leverkusen. — Alex Pareja

Rival: Bayern Munich

15. Borussia Monchengladbach

Marca: 2-2-2

Fase de grupos: 2º Grupo B

Sobrevivir a una fase de grupos ante Real Madrid, Inter y el siempre peligroso Shakhtar debería ser suficiente motivo para tomar al Mönchengladbach en serio. Pese a enfrentarse a uno de los equipos más en forma del mundo, los de Marco Rose pueden competirle al Manchester City a partir de su mejor arma: la velocidad. Marcus Thuram, desde las bandas, y Alassane Plea –el delantero centro- son letales cabalgando a pradera abierta. La transición defensa-ataque es la gran especialidad del equipo alemán. Los Potros, además, cuentan con calidad en la zona central de la cancha, con un Florian Neuhaus, que ya está en el punto de mira de los grandes de Europa, o un Lars Stindl que deja detalles de calidad en la mediapunta y que es letal a balón parado. El punto débil es la fragilidad defensiva, especialmente cuando le contragolpean, y un arquero como Yan Sommer, capaz de lo mejor y de lo peor. — Alex Pareja

Rival: Manchester City

16. FC Porto

Marca: 4-1-1

Fase de grupos: 2º Grupo C

Si repasamos qué equipos han llegado a octavos de final en el último par de años, descubriremos que, entre todos, el Dragão abandera la única presencia fuera de las cinco grandes ligas europeas. Eso sí: se clasificó en un grupo dócil en donde fue muy superior a Olympiacos y Marseille. La liga portuguesa está en crisis. Sus clubes principales ya no venden al precio de otros años y lucen debilitados. A nivel local, al Porto le alcanza con su propuesta de juego físico y balón parado. Pero la Champions pide más. — Barak Fever

Rival: Juventus