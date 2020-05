El portero Nahuel Guzmán incluyó una cláusula en su contrato para irse a Newell’s si fichan a Messi

“Cuando lo propuse me dijeron que sí. La única manera de que me cedan a Newell’s, aunque sea seis meses , teniendo contrato era si volvía Messi”, relató a ‘TyC Sports’. Nahuel salió del equipo rosarino, donde llegó a debutar en 2005, pero desde 2014 milita en el conjunto mexicano. No oculta sus ganas de volver a su país, aunque de momento está muy a gusto en el conjunto tricolor. Y si puede ser con Messi de compañero, mucho mejor.

You May Also Like