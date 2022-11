El populismo y la lucha contra las drogas

El documento igualmente peca de ingenuidad en la comprensión de las motivaciones de los cultivadores y productores de coca. No puede desconocerse que hay muchos actores de la cadena de producción de coca con poco o ningún interés en que dichos cultivos disminuyan. Ahí están desde los actores armados ilegales, pasando por dueños de cantinas, de burdeles, almacenes, supermercados; jóvenes o pobladores que acceden a lujos que en otras condiciones les serían inaccesibles. Algunos campesinos incluso reciben subsidios, pero no erradican la hoja de coca, o procesan algunos kilos de coca para aumentar las ganancias.

Cuando un país es el productor del 80% o 90% de la cocaína en el mundo simple y sencillamente no está en posición de autoerigirse en un experimento global de despenalización. Estados Unidos no puede cometer, en consecuencia, el error del extremo tacto diplomático, como cuando afirma que la estrategia holística de la administración Biden hacia las drogas se superpone con el enfoque holístico del gobierno de Petro, excepto porque no es partidaria de la despenalización.

