El policía que mató a George Floyd, acusado de evasión de impuestos

Los fiscales imputaron a Chauvin y a su esposa, Kellie, nueve delitos relacionados con esta acusación . Se les responsabiliza de no haber declarado 464.000 en ingresos conjuntos desde 2014, incluidos 95.000 que el expolicía ganó haciendo horas extra como agente de seguridad. También se les acusa de no haber presentado declaración de impuestos entre 2016 y 2019.

