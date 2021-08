El policía del Capitolio que mató a Ashli ​​Babbitt habló por primera vez

El Departamento de Justicia dijo en abril que Byrd no sería acusado penalmente en relación con la muerte de Babbitt. Y la policía del Capitolio de Estados Unidos dijo la semana pasada que no enfrentaría ninguna disciplina interna. Todavía podría enfrentar un litigio civil por parte de la familia de Babbitt, que ha amenazado con una demanda.

You May Also Like