El polémico vídeo del hijo de LeBron James fumando marihuana revoluciona las redes

Bronny James es una de las grandes promesas de futuro de la NBA. No solo por ser hijo de toda una leyenda como LeBron , sino por cómo ha destacado en los últimos años en el baloncesto de instituto a sus escasos 15 años. No obstante, esta vez no es noticia por su calidad con el balón, sino por un polémico vídeo que ha colgado fumando marihuana .

