el polémico mensaje en un mitin de apoyo a Donald Trump en EE UU

Taylor Greene no es la primera política republicana que critica la ayuda estadounidense a Ucrania. El mes pasado, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy , propuso reducir la cantidad de dinero que se da a Ucrania en su guerra contra Rusia. “Ucrania es importante, pero al mismo tiempo no puede ser lo único, y no puede ser un cheque en blanco”, dijo.

