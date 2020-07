El poderoso discurso feminista de Alexandria Ocasio-Cortez ante los insultos de un congresista republicano | Internacional

Alexandria Ocasio-Cortez ha dado este martes un potente discurso feminista en el Congreso de Estados Unidos. En él ha denunciado los insultos machistas que recibió de parte de un legislador republicano el lunes pasado, pero también ha hecho un argumento sobre la extendida cultura del lenguaje misógino en Estados Unidos. La congresista demócrata de Nueva York ha contado que el lunes el legislador republicano de Florida Ted Yoho la increpó en los pasillos del Capitolio, tras un acalorado debate en la sede sobre el aumento del crimen y el desempleo en Nueva York. Según el relato de Ocasio-Cortez, Yoho se detuvo frente a ella, la señaló con el dedo y la llamó “desagradable, loca y peligrosa”. Luego, tras caminar unos pasos para alejarse y frente a varios periodistas le ha soltado un grave insulto machista.

Ocasio-Cortez ha hecho un alegato sobre la normalización de la cultura machista en la sociedad estadounidense y entre la clase política de Washington. “Todas hemos tenido que lidiar con esto, de alguna forma, de alguna manera y en algún punto en nuestras vidas”, dijo. La congresista ha recordado que otros miembros de Partido Republicano han hecho comentarios desagradables sobre ella y que incluso el presidente Donald Trump ha alentado a otros políticos a agredirla verbalmente. “Esto no es nuevo y ese es el problema. El problema es que no es solo un incidente, es cultural. Es una cultura sobre impunidad, de aceptar la violencia y el lenguaje violento en contra de las mujeres, y una estructura entera de poder que lo respalda”, añadió.

Tras el incidente, el congresista Yoho ha justificado su comportamiento con la intensidad del debate que le antecedió y argumentando que “tiene una esposa y dos hijas”. Ocasio-Cortez ha explicado que el hecho de que el congresista usara a las mujeres de su familia como escudo para no responsabilizarse de su conducta, la ha animado a denunciar públicamente el incidente. “No necesito que el representante Yoho se disculpe conmigo. Claramente él no quiere. Claramente, cuando se le da la oportunidad, no lo hace y no me quedaré despierta hasta tarde en la noche esperando una disculpa de un hombre que no tiene remordimientos por llamar a las mujeres y usar lenguaje abusivo hacia las mujeres”, dijo.

La legisladora, de origen puertorriqueño, ha explicado que la normalización de los insultos hacia las mujeres es parte de un patrón y una conducta generalizada en diversos sectores, en los que hombres con poder autorizan al resto para emplear un lenguaje abusivo. “No fue solo un incidente dirigido hacia mí, cuando hace eso a cualquier mujer, lo que el señor Yoho hace, es darle permiso a otros hombres para hacer lo mismo a sus hijas, su esposa y las mujeres en su comunidad. Y estoy aquí para decir que eso no es aceptable”, apuntó.

