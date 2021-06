‘El poder público emana del pueblo’, Carlos Guevara Mann

Al final comparten objetivos, así que no me parece extraño que se unan.

No. Un diputado delegado debe representar a todas las personas que viven en su circuito, no solo a los electores.

Engañan a la gente: eso no es una constituyente, sino una copia de la Asamblea actual. Y si se le elige, no podrá actuar como una constituyente, porque estaría sujeta a las limitaciones que impone el artículo 314. Particularmente, dejar intactos a los poderes establecidos, que son los que tienen al país como está.

Permite realizar los cambios que necesita el país. Si eso incluye nombrar nuevos funcionarios, así sería. La paralela no es constituyente: la constituyente viene antes que la Constitución. La Constitución no puede normar una constituyente.

Algunos no lo verán así, pero sin un ordenamiento que disponga cómo atender las necesidades democráticamente, esas necesidades no se van a solucionar bien.

You May Also Like