El poder del emprendimiento femenino en el mundo de hoy

Después de 6 años de apoyar y trabajar solo con mujeres en el programa Canal de Empresarias de Ciudad del Saber, recabamos además de un gran número creciente de mujeres con ideas y empresas, la data suficiente de estudios locales e internacionales que reitera la importancia de invertir, apoyar y promover a las emprendedoras. En América Latina y el Caribe solo el 1% de las emprendedoras tienen acceso a inversores ángeles, capital semilla y fondos de capital de riesgo, frente al 7% de hombres que consiguen este tipo de capital.Un estudio de la firma de capital de riesgo First Round de Silicon Valley muestra que las inversiones en startup con al menos una mujer en el equipo fundador tuvieron un rendimiento superior al 63% en comparación con las lideradas solo por hombres. Invertir en la mujer es rentable para las compañías y cerrar la brecha de género favorecerá la economía mundial con $28 mil millones en 2025, según la consultora McKinsey.Según el BID Invest, las empresas que cotizan en bolsa con mayor representación femenina obtienen un 44% más de rendimiento sobre las inversiones y márgenes de ganancia un 47% más altos. Sin embargo el 63% de las compañías latinoamericanas no considera que la diversidad de género sea un tema prioritario.Muchas de las 50 startups destacadas de América Latina en 2018 eran dirigidas por mujeres y el 33% de las fintech de la región tienen una cofundadora. Según la OIT, mejorar las oportunidades económicas de las empresarias no solo las beneficia a ellas, sino a las economías y los mercados laborales de los países. En Panamá, el 14% de las mujeres de 18 a 64 años se animan a emprender (GEM, 2019). El porcentaje más alto lo vemos en mujeres de 25 a 35 años, edades en las que muchas son profesionales o conocen y han investigado el mercado en el que esperan desarrollarse. Este dato es visible en Canal de Empresarias.A pesar de la data y del trabajo de muchas instituciones, es necesario seguir sensibilizando y potenciando gestiones como la Iniciativa de Paridad de Género, que buscan cerrar brechas eliminando barreras que enfrentan mujeres y hombres en aspectos educativos, sociales o laborales. No solo es promover el rol de la mujer, sino de valorar desde nuestras diferencias los aportes que todos podemos darle a la economía.La claridad de la data nos indica que las empresas en las que hombres y mujeres ocupan posiciones de decisión son aquellas que generan resultados altos. La meta de añadirle a la economía mundial $28 mil millones en 2025 debe ser deseable para los actores públicos y privados en América Latina.Por el Canal de Empresarias han pasado ejecutivas y profesionales y mujeres de áreas rurales con poco acceso a internet, muchas de ellas con ideas sencillas y tradicionales y otras con proyectos diferenciados y escalables. Independientemente del origen, ellas tienen en común la perseverancia y el trabajo arduo en la modificación de sus ideas y empresas para agregar valor y generar creatividad.Sabiendo que todos venimos de entornos diferentes y que el camino para muchos es más complejo, tenemos claridad en los factores que faltan para apoyar el emprendimiento femenino, pero aun más en las características diferenciadoras entre hombres y mujeres a la hora de emprender. Es hora de complementarnos.





