El poder de soñar | La Prensa Panamá

Los retos de nuestra sociedad son mayores y los retos de la gerencia también lo son. No podemos dejar que el sistema nos quite el derecho de soñar, porque los sueños, sueños son, hasta que se convierten en realidad y a partir de ese momento serás un héroe.

Derek Jetter soñó ser una estrella de los Yankees de Nueva York y lo logró. De padre afroamericano y madre de ascendencia europea, a Jetter se le inculcó valores de positivismo, insistiendo en la prohibición del uso de la frase “no se puede”. El año 2000, a inicio de su carrera, publicó su libro “ The Life You Imagine ”, el sueño que lo llevó a ser unos de los mejores jugadores de la historia.

Ver a Richard Branson o a Jeff Bezos romper el espacio físico al que estamos atados y viajar al espacio, más que un hecho histórico, es un mensaje poderoso para que todos nos demos el derecho de soñar. “Nunca nos hemos centrado únicamente en el presente, simplemente nos hemos centrado en el futuro”, dijo Bezos, reflexionando sobre la historia y la innovación. “Si no te enfocas en el futuro, entonces no tienes exploradores”.

