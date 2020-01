El poder de las cacerolas

Un viejo y sabio dirigente sindical sostenía que la mayor presión para el obrero en huelga, es la esposa. La ama de casa que necesita qué poner en la olla. De ahí es que viene el ruido de las cacerolas. Estas no se llenan con discursos, acusaciones y menos con soberbia. Y este es un dato a tener en cuenta en este caso , en particular porque, según Eduardo Fidanza, reconocido analista argentino, director de Poliarquía Consultores, una de las cosas que más ha afectado la imagen de la presidenta Fernández de Kirchner es que la población la percibe como una persona soberbia y poco sincera.

Los Kirchner insisten, en sus ataques, en sus insultos, en no reconocer la realidad. Y ahora la gente le responde con las cacerolas, que no son de izquierda ni de derecha, ni únicamente salen de las cocinas de las clases altas. Son las mismas que sonaron para Allende en Chile en los 70, para los militares uruguayos a principios de los 80 y las de 2001 para de la Rúa.

Y cuando la realidad no se ajusta a sus deseos, la modifican por decreto. Es lo que hacen con el índice de precios: han resuelto que la inflación este año será del 8%, aunque las mediciones más serias y menos alarmistas la sitúan entre el 20% y el 25%. Hay quienes hablan del 35%, guarismo que coincide con las previsiones del público según las encuestas. Y si esas son las expectativas, es difícil que no se sitúe en ese nivel.

A la presidenta argentina no le gustan estos “caceroleos” y dice que son corporativistas. En general, a los Kirchner no les gusta nada, para empezar la prensa, que desnude la realidad y todos los que lo hacen son golpistas, oligarcas y violadores de los derechos humanos.

