El poder de la música

Como gran amante de la música, además de profesional que se dedica a divulgarla, no he encontrado una forma artística que pueda revolver más nuestro interior. Posiblemente la lectura se acerque por aquello de dejar llevar la imaginación, y las Meninas de Velázquez que juegan en una liga diferente. Muchos creen que una composición como La pasión según San Mateo de Bach es una obra divina que roza la perfección. Para gustos, los colores.

