El plan del Gobierno francés que prevé cortes de electricidad y hasta suspensión de las clases provoca miedo a los apagones

RTE no contempla apagones generales y considera improbables los escenarios en que habría que proceder a cortes de un par de horas en algunos sectores (de los que quedarían excluidos hospitales entre muchas otras instalaciones estratégicas), pero no los descarta.

El operador de redes RTE ha planteado diversos escenarios en función de si los reactores nucleares parados no consiguen ir arrancando como le ha pedido el Gobierno a la eléctrica estatal EDF o si el invierno fuera particularmente frío y Francia no pudiera importar corriente de otros países como Alemania o España, como lo está haciendo actualmente.

