El plan de Makro para competir con Glovo o Deliveroo con su propio servicio de comida a domicilio para la hostelería

De esta manera, están ofreciendo esta prueba piloto de take away a la hostelería para que “no tengan que depender de las plataformas y agregadores en estos momentos de crisis” y combatir así las “injustas y radicales” comisiones de estas plataformas de servicio a domicilio , aseguraba el consejero delegado de Makro en España, Peter Gries , en declaraciones recogidas por Europa Press durante un acto organizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).

You May Also Like