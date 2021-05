El plan a contracorriente de Fernando Alonso en los entrenamientos del GP de España para pulir su adaptación

Alonso no fue el único en no salir a por vuelta en los últimos compases de la primera tanda. También Carlos Sainz y Charles Leclerc rodaron en la recta final con los neumáticos medios, que son los que necesitan entender mejor ( el ‘graining’ de Portimao aún resuena ) para usarlos en la Q2 y arrancar la carrera con ellos.

No es un asunto menor. El compuesto duro puede ser determinante para el ritmo de carrera del domingo, donde Alonso tratará de repetir las buenas sensaciones de Portugal y volver a puntuar . En buena medida eso dependerá de que no haya problemas en la clasificación, por lo que los segundos ensayos de este viernes y los del sábado antes de la tanda definitiva serán clave.

