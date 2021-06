El placer por aprender | La Prensa Panamá

Luca enaltece a todo individuo que los demás han etiquetado como bicho raro, porque rompe los moldes del comportamiento esperado por la mayoría. Hablamos de aquel valiente que es fiel a sí mismo, aunque eso le cueste ser marginado y humillado. De todo esto saben los tres niños (Luca, Alberto y Giulia) que se convierten en los mejores amigos en esta tierna producción animada del estudio Pixar.

Esta producción del director Enrico Casarosa, que se estrena hoy 18 de junio por Disney+, cuenta cómo en una comunidad pesquera al norte de Italia conviven dos especies aparentemente divergentes: las personas que habitan en la tierra y los seres que residen en el mar. Ambos califican al otro como monstruo, aunque a medida que se conocen descubren que la discriminación es un callejón sin salida que solo causa daño.

De chico, Casarosa iba a todas partes con ese compinche con el que participaba en innumerables peripecias. Por eso –comparte en una entrevista con La Prensa–, enfocó el argumento de Luca en esos lazos infantiles que aún perduran en su memoria. “Hay una poderosa metáfora en aquello de que Luca es un monstruo marino. A veces nosotros nos sentíamos fuera de lugar, aunque siempre mi amigo y yo nos mostramos tal y como éramos para que los demás decidieran si nos aceptaban o no”.

Habló con sus compañeros involucrados en este proyecto cinematográfico sobre sus cómplices de niñez. “Descubrí que muchos habían tenido amigos que eran muy diferentes a ellos, así que se nos hizo fácil explorar esto en la película. Queríamos indagar cómo cambia el universo de un pequeño cuando se aleja de su familia y trata de resolver sus problemas, como le pasa a Luca”.

Luca plantea lo imperioso que es conocer otros mundos para poder entablar comunicación con gentes que tienen maneras diversas de concebir la vida. “Queríamos hablar de ser amados y ser aceptados, de la amistad, de descubrir nuestras diferencias”.

‘Silencio, Bruno’

Cuando les acecha alguna duda, los niños en Luca tienen un mantra: “Silencio, Bruno”. Esta frase es la forma de acallar todas las inseguridades que tienen. “Yo mismo necesitaba a alguien que me dijera: ‘lo puedes hacer’. Luca es sobre la gran conexión que existe con tus amigos, porque ellos te conocen más de lo que tú mismo te conoces, saben lo que puedes y no puedes lograr. En ocasiones somos muy duros con nosotros mismos. Pensé que era interesante que la amistad motivara a los tres muchachos a asumir retos. Cuando estábamos haciendo la película, que tardó en terminarse 10 años, Bruno nunca se alejó, porque necesitábamos escuchar esa voz que nos animara a seguir adelante”.

Casarosa nació en Génova (Italia) el 19 de octubre de 1970. Por lo que su debut en un largometraje tiene mucho de autobiográfico. “Pasé muchos veranos en La Riviera. Es parte de mis recuerdos con mi mejor amigo que en verdad se llama Alberto, como en Luca”. Un día, Enrico se preguntó: “¿qué hubiera pasado si no hubiera ido a perseguir mis sueños de hacer cine por el mundo? (a los 20 años se mudó a Estados Unidos). Porque yo era muy tímido”.

Esa es la razón por la cual aboga por narrar historias personales, “porque en ellas siempre encuentras autenticidad. Entre más directores nuevos vengan a Pixar y a otros estudios, más proyectos interesantes habrá en los cines. Es importante cultivar más y más voces”.

Pinocho

Luca es una versión moderna, acuática y divertida de ese clásico que escribió el italiano Carlo Collodi entre 1882 y 1883: Las aventuras de Pinocho. Porque su argumento pondera la relevancia de estudiar, investigar, leer, indagar.

“La curiosidad nos impulsa a saber más. Ir a la escuela no siempre suena como algo emocionante, pero queríamos ir a eso de querer saber más cuando descubrimos que algo es realmente interesante. Giulia y Luca son las claves de esto, cuando ella le enseña sobre astronomía y otras nuevas cosas que él no conocía. Me encanta el momento cuando yo mismo aprendí sobre astronomía. Luca es sobre ese momento en que sabemos que no hay un límite para el conocimiento”, anota el realizador, cuya carta de presentación en la sociedad animada fue con el cortometraje La Luna (2011).

“Hay diferentes formas de aproximarnos al conocimiento. Una es no conocer el miedo a la hora de aprender y la otra es enfrentando las cosas, conociéndose. Así queríamos abordarlo en Luca. La otra manera es descubriendo lo que hay a nuestro alrededor, por ejemplo, como cuando apreciamos la naturaleza. Cuando no sabes, empiezas a imaginar y la imaginación es tan útil como la ciencia”.

Otra manera de adquirir valiosos mensajes es hacer películas que diviertan y que luego lleven a reflexionar. Enrico Casarosa se dedica a construir historias con imágenes y diálogos con ese objetivo. “El cine nos hace reír para que disfrutemos. Por eso hicimos una película juguetona como Luca”. Aunque tampoco aboga por un séptimo arte que solo sea una vía de escape de la realidad, porque una de sus funciones debe ser invitar a que “niños y adultos se hagan preguntas sobre sus respectivas vidas, sobre la manera en la que se comportan ante el mundo”.