El pitcher Joe Musgrove hace historia al lanzar el primer juego sin hit ni carrera de los San Diego Padres

El nombre de Joe Musgrove quedará grabado para siempre en la historia de los San Diego Padres luego de que el lanzador derecho logró este viernes el primer juego sin hit ni carrera de todos los tiempos para la franquicia californiana.

Tuvieron que pasar 8,205 partidos en 53 años de béisbol de los San Diego Padres para que el equipo firmara un juego sin hit ni carrera, consumado con una rola de Isiah Kiner-Falefa al shortstop para el triunfo de 3-0 sobre los Texas Rangers en Arlington.

HISTORY! @ItsbuccnJoe59 has thrown the first no-hitter in Padres history! pic.twitter.com/OePKRKZ8iO — San Diego Padres (@Padres) April 10, 2021

El único bateador de los Rangers que se embasó contra Musgrove, de 28 años de edad, fue Joey Gallo, producto de un pelotazo en la cuarta entrada. Ponchó a 10 bateadores.

Musgrove, quien creció en el área de San Diego, solo ganó un partido en 2020 jugando para Pittsburgh y en su carrera totaliza marca de 31-38. Pero todo será distinto a partir de este viernes 9 de abril, pues ahora es un histórico del equipo.

Los Padres se perfilan para desafiar a los campeones Dodgers de Los Ángeles, quienes este viernes celebraron su campeonato de 2020 ante sus aficionados. Lucen como los dos mejores equipos de la Liga Nacional, si no es que de todo el béisbol.