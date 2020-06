No es la primera acción esta temporada en la que sus críticos acusan a Messi de tener bula arbitral. En el partido de Champions League de febrero ante el Nápoles, el blaugrana no vio tarjeta ni falta cuando fue con la pierna por delante a luchar por un balón frente al portero Ospina , a quien acabó clavando los tacos en el brazo.

Mientras este se retorcía de dolor , Messi se disculpó por lo sucedido, dando a entender que había sido un choque sin intención y que no quería pisarle. Pese a las quejas de los jugadores del Athletic, el árbitro del partido, Jesús Gil Manzano, no pito falta ni mucho menos sacó tarjeta.

