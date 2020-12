El piloto Romain Grosjean sale del hospital tres días después de su accidente

El piloto francés de la escudería Haas Romain Grosjean abandonó este miércoles por la mañana el hospital militar de Baréin, donde se recuperaba de las quemaduras sufridas en su espectacular accidente del domingo durante el GP de Baréin, anunció la escudería estadounidense.

“Físicamente estoy bien”, aseguró el piloto a la AFP al salir del hospital. “Tengo la mano izquierda lastimada, la mano derecha va mejor, un esguince en el tobillo izquierdo y la rodilla izquierda hinchada, pero no es para preocuparse mucho. El dolor es muy soportable, estoy tomando paracetamol”, precisó.

Grosjean abandonó el hospital “a las 10h30 locales” (07h30 GMT), indicó Haas, precisando que el piloto galo seguirá “un tratamiento privado para sus quemaduras en la espalda y en las manos, y permanecerá en Baréin por el momento”.

“La prioridad es curar mis manos para tratar de estar en el Gran Premio de Abu Dabi (última carrera de la temporada, el 13 de diciembre, pero también para los 50 o 55 años que me quedan”, bromeó Grosjean, que no dispone de un volante para la próxima temporada, por lo que seguramente se retirará de la Fórmula 1.

“Necesito volver a subir al coche para saber dónde estoy, lo que soy capaz de hacer, si aún tengo ganas, si la presión está aún ahí y si no tengo miedo”, explicó el piloto de 34 años.

“A mis allegados les he dicho: lo siento, es duro escuchar esto pero debéis entender que lo necesito”, añadió Grosjean, precisando no obstante que no tomará riesgos si su estado de salud no le permite volver a conducir.

El pasado domingo, el piloto francés fue víctima de un espectacular accidente justo después de la salida, cuando tras chocar contra una barrera de protección a 220 km/h, su monoplaza se partió en dos y se incendió.

El próximo fin de semana, durante el Gran Premio de Sakhir, en el mismo circuito, Grosjean será sustituido por el piloto reserva de Haas, el brasileño Pietro Fittipaldi.





