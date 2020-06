El piloto Ray Ciccarelli deja la Nascar Trucks tras la prohibición de exhibir la bandera confederada en las carreras

La decisión de la Nascar de prohibir la ‘Navy Jack‘, la bandera confederada que usaron los estados del Sur en la Guerra Civil de EE UU, ha sido mayoritariamente aplaudida, aunque un pequeño sector de pilotos y aficionados no se lo han tomado nada bien.

Es el caso de Ray Ciccarelli. Este veterano corredor de Maryland, que competía a tiempo parcial en la categoría de la Nascar Trucks (un campeonato únicamente para camionetas tipo ‘pick up’), ha decidido retirarse de manera inmediata del automovilismo como protesta.

Antes de borrar sus cuentas en redes sociales y la propia web del equipo en el que corría y del que era dueño, CMI Motorsports, Ciccarelli escribió sus motivos:

“Bueno, ha sido un viaje divertido y un sueño hecho realidad, pero si esta es la dirección en la que se dirige Nascar, no participaremos después de que termine la temporada 2020. No creo en arrodillarme durante el himno ni en el derecho de quitar la bandera que alguna gente ama. No podría importarme menos la bandera confederada, pero hay personas que lo hacen y no las convierte en racistas. Todo lo que están haciendo es joder a un grupo para beneficiar a otro, y no estamos gastando dinero para participar en cualquier mierda política. ¡Todo está a la VENTA!”, zanjó.

La marcha de Ciccarelli ha tenido, sin embargo, una consecuencia inesperada. Un activista en favor de los derechos de los afroamericanos vio que el dominio de la web del expiloto de 50 años estaba en venta y la compró para unirlo a la campaña ‘Black Lives Matter’. Ahora, al intentar entrar en ‘RayCiccarelli.com’ se redirige a ‘BlackLivesMatterChicago.com’. “Te invito a comprar de vuelta tu dominio a cambio de una disculpa y una donación de 10.000 dólares a ‘Black Lives Matter’, ha propuesto públicamente este usuario.