el piloto del helicóptero de la NASA explica el motivo del error

Estos dispositivos pueden llegar a actuar como plataformas de reconocimiento, ya que exploran el terreno con el objetivo de averiguar una posible vida en Marte y explorar las cuevas del planeta . No obstante, Grip añade que “estamos pensando en la posibilidad de construir helicópteros más grandes que puedan llevar instrumentos científicos a lugares a los que no se puede llegar con vehículos terrestres”.

