El pianista James Rhodes expone lo poco que cobra por tener su música en Spotify

Estos días la plataforma de Spotify ha iniciado lo que se conoce como el Wrapped, un resumen en el que el gigante de la música online le manda a los usuarios y creadores las estadísticas de la música escuchada o reproducida el último año.

En el caso del pianista James Rhodes ese resumen le ha dicho que “sus canciones se han “escuchado en bucle” y que en total se han reproducido sus temas 72,7 millones de veces.

¿Hace eso crecer el patrimonio del pianista? Poco. “Qué locura. Y probablemente me pagaron alrededor de 16 euros“, decía James Rhodes antes de poner un emoji con una carita riendo.

Han sido muchos los artistas que a lo largo del tiempo se han quejado por el poco dinero que reciben no sólo de Spotify (que no paga a los artistas directamente, si no a las entidades de gestión de derechos, como la SGAE y similares, que después pagan a los artistas), si no de todas las plataformas digitales.

Es una lucha que hay abierta ahora mismo y que en España ya denunció hace no mucho el grupo de rock español Rufus T. Firefly, que el agosto pasado revelaba que su disco Magnolia “tiene unos 8000000 de reproducciones. Con la antigua tarifa eso da unos 20.000€ en 3 años“, algo impensable hoy. “De ahí se descuenta el porcentaje de la distribuidora que dependerá de cada artista. En nuestro caso, a cada miembro le llegan unos 80€ al mes,y somos un grupo muy afortunado”, revelaban.