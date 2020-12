El peso de Doncic vuelve a generar polémica: "No te conviertas en un Isco, por favor"

Luka Doncic ha vuelto a la acción en el primer partido de pretemporada de los Dallas Mavericks que se estrenaron en los primeros encuentros que están disputando los equipos de la NBA, en vistas al mejor regalo navideño para sus fans: el regreso de la competición oficial. En la madrugada del 23 de diciembre los Nets y los Warriors abrirán la temporada regular 20/21. Algo más de 24 horas después, los ‘Mavs’ harán lo propio contra los Phoenix Suns.

Una temporada más, el foco estará puesto en Doncic y su crecimiento, que por ahora parece no tener techo después de que en las dos temporadas que lleva en la mejor liga del mundo se haya dedicado a meter puntos y romper récords. No obstante, en este arranque de la pretemporada las alarmas han saltado alrededor del jugador esloveno.

En los 16 minutos que disputó contra los Bucks de Giannis Antetokounmpo, llamó más la atención su estado físico que sus 13 puntos, dos rebotes y cuatro asistencias. Los seguidores de Doncic mostraron su preocupación en redes sociales por los kilos de más que parecía haber ganado en estos meses de vacaciones.

En Twitter no han tenido mucha piedad con el esloveno con apodos como ‘LuFat’ o ‘Gordic’, y hasta comparaciones con Isco, futbolista del Real Madrid, cuyo físico ha estado en entredicho en los momentos que no ha rendido como se esperaba de él en el Bernabéu.

Luka Gordic, LuFat Doncic… Cuál le viene mejor? pic.twitter.com/6oreotKDkH — Jonatannnn (@JonnyFT9) December 14, 2020

Sin embargo, esta no es la primera vez que Doncic es el objetivo de las críticas por su estado de forma, ya que antes de que se reanudase la NBA tras la pandemia, también fue cuestionado cuánto se cuida este. De hecho, su propio preparador físico personal, tuvo que salir al paso para defender la alimentación de su pupilo.

“Controlamos absolutamente todo lo que come. Tenemos un plan completo y nuestro propio cocinero prepara la comida según mis instrucciones. Luka prácticamente no come nada que no cocinemos nosotros para él”, aseguró Jure Drakslar el pasado mes de junio.





