El peso colombiano cae a mínimo histórico frente al dólar y el mexicano avanza a su mejor nivel desde junio

Según In On Capital, los índices de seguimiento de la deuda colombiana muestran “el fuerte efecto ha tenido para los inversores extranjeros el entorno local, por algunos anuncios de algunos integrantes del Gobierno que envían señales mixtas respecto a la protección de inversión en el país”.

“Las fuertes subidas en los tipos de interés por parte de la Fed, el riesgo de una próxima recesión y la pérdida de confianza a raíz de la incertidumbre política, han dado como resultado una depreciación de la moneda”, dijo en una nota In On Capital.

You May Also Like