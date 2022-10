El perito independiente no está satisfecho con el progreso de los documentos de Mar-a-Lago

“A menos que me equivoque, y ya me he equivocado antes, hay una cierta incongruencia ahí. Tal vez el abogado de los demandantes lo aborde en una presentación”, dijo Dearie.

Este martes, Dearie señaló, por ejemplo, una carta que ya está en disputa como potencialmente privada en la colección de documentos tomados de la propiedad de Trump en Florida. La carta estaba aparentemente dirigida al Departamento de Justicia, pero la copia encontrada en Mar-a-Lago no estaba firmada. El Departamento de Justicia no había dicho si la agencia la había recibido.

