el “perfil ideal” para sustituir a Mbappé en el PSG

El ínclito Mino Raiola es el representante de Haaland, por lo que la operación no será sencilla y menos con tan poco tiempo por delante. Por eso, apunta L’Equipe, quizá no sea para este año sino para el próximo, cuando las cenizas del volcán Mbappé hayan remitido. El problema es que para entonces no será el único pretendiente del noruego, ya que el Manchester City (que se ha quedado sin Kane y sin Cristiano) o incluso el propio Real Madrid se presentarán en la subasta

