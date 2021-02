El peor de los egoísmos

Todos necesitamos, aunque sea una vez al día, una pequeña victoria, una palabra que nos remita a nuestro buen hacer, aunque sea mínimo y aislado. No hay peor egoísmo que el no pronunciar unas pocas palabras de aliento, de bienestar, de reconocimiento. Si somos así de truñuñus con las palabras, ¿cómo esperamos poder ofrecer ningún tipo de solución social o esperanza de cambio?

