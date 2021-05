El Pentágono rastrea un cohete chino fuera de control que regresa a la Tierra

“No creo que la gente deba tomar precauciones. El riesgo de que haya algún daño o de que golpee a alguien es bastante pequeño . No es despreciable, podría suceder, pero el riesgo de que te golpee es increíblemente pequeño. No perdería ni un segundo de sueño por esto como una amenaza personal”, precisó a la cadena.

You May Also Like