El Pentágono no descarta que las tropas de EEUU actúen por fuera del perímetro del aeropuerto de Kabul para facilitar las evacuaciones

(c) 2021, The Washington Post – Por Jennifer Hassan, Sara Sorcher, Ruby Mellen, Haq Nawaz Khan

Baradar, que fue negociador en las conversaciones de paz de Doha (Qatar) y es el probable próximo líder de Afganistán, se encuentra en la capital para consultar con “sus amigos” sobre “qué tipo de gobierno habrá en Kabul”, dijo el funcionario talibán Zabihullah Mujahid a The Washington Post, añadiendo que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la forma que adoptará.

“Mira, sin ponernos previsores aquí, tenemos tropas en un entorno muy dinámico, una misión muy peligrosa, y entienden eso – y también entienden por qué están allí, están allí para ayudar a la gente”, dijo el portavoz John Kirby , después de indicar que no había habido operaciones militares estadounidenses fuera del perímetro del aeropuerto en las últimas 24 horas. “ No voy a descartar que si ven un momento, si ven una oportunidad para hacerlo, no lo hagan ”.

