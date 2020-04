El Pentágono desclasifica los vídeos de tres avistamientos de ovnis | Noticias Univision

Este lunes el Pentágono publicó de manera oficial las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) que habían sido grabadas hace años y habían sido publicadas por varios medios. El Pentágono confirmó la autenticidad de los videos y los calificó como fenómenos a´reos no identificados, en lugar de la tradicional denominación de Objeto Volante No Identificado, (UFO por sus siglas en ingés).

El Departamento de Defensa precisó que su decisión de publicar estos vídeos es para “clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos”. Recordó que estas imágenes llevan circulando en internet desde hace años -en 2007 y 2017-. “El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”, comentaron.

El primer vídeo, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.