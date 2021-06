El Pentágono confiesa que no halla explicación para 143 casos de ovnis y no descarta que sean extraterrestres

Este viernes se ha publicado un informe provisional elaborado por el Gobierno de los Estados Unidos acerca del fenómeno ovni. En el informe, redactado por el Pentágono, se admite que hay 143 casos de avistamientos de objetos volantes no identificados que no tienen explicación. Y no se descarta que sean extraterrestres.

Tal y como recoge la BBC, el Congreso de EE UU exigió a Defensa un informe después de los reportes de numerosos casos de objetos que se movían erráticamente en el cielo por parte de personal del Ejército.

Se estableció un grupo de trabajo con el fin de “detectar, analizar y catalogar” estos eventos, además de “obtener información” sobre la “naturaleza y los orígenes” de los ovnis, según el Pentágono.

El informe provisional, publicado este viernes, revela que la mayoría de los 144 casos reportados de ovnis se produjeron en los últimos dos años, después de que se estableciera un mecanismo estándar de notificación de estos sucesos. Pero de ellos, en 143 no hay “información suficiente para atribuir los incidentes a explicaciones específicas”.

Y no sólo eso: no tienen “indicios claros de que exista una explicación no terrestre”, pero no la descartan. Según el informe, estos casos “probablemente carezcan de una sola explicación”.

Las principales hipótesis suelen ser objetos de otro país como China o Rusia; fenómenos atmosféricos naturales como cristales de hielo que podrían detectar los sistemas de radar o fenómenos “atribuibles a desarrollos y programas clasificados de entidades estadounidenses”. El único caso que pudieron identificar “con mucha confianza” fue “un gran globo desinflado”.

El informe admite que el de los ovnis es “un problema claro de seguridad de vuelo y pueden representar un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Por este motivo están “buscando formas novedosas de aumentar la recopilación” de informes y agrega que “fondos adicionales” podrían servir para “estudiar más a fondo los temas expuestos en el informe”.