El Pentágono anunció que la retirada de Estados Unidos de Afganistán se completó en un 90%

The New York Times adelantó en junio que hay más de 18.000 afganos que han trabajado como traductores, ingenieros, conductores, guardias de seguridad, “fixers” (guías) y empleados de la embajada estadounidense durante la guerra y que se encuentran en un limbo burocrático después de solicitar ese visado, conocido como SIV. Esos solicitantes cuentan, además, con 53.000 familiares.

