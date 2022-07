El pensamiento crítico | La Prensa Panamá

En lo cultural, además, a menudo nos inculcan desde la infancia que no debemos discutir a los adultos y, particularmente, que no debemos cuestionar a nuestros padres. Sin abogar por niños con rebeldía excesiva, esto puede constituirse en un obstáculo para el desarrollo de un pensamiento más analítico.

Sam Harris, en su libro The Moral Landscape, nos dice que “consenso no es sinónimo de correcto”. Esta afirmación parece simple, pero tiene importantes implicaciones.

