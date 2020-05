‘El Peluche’ ya tiene quien lo abrace

Bueno señoras, ya dejen de soñar y suspirar por este “peluche” porque todo apunta a que ya tiene dueña. ¡Ujum!

La última vez que Sech frenteó una relación fue hace mucho, pero parece que alguien nuevamente ocupó su corazón, ya que en una entrevista internacional con Un Nuevo Día confirmó que hay alguien en su vida.

Durante todo este tiempo, al cantante panameño se le ha visto con varias acompañantes al lado, en algunas premiaciones, pero siempre se ha mantenido muy privado con sus relaciones sentimentales. Sin embargo, durante su entrevista, le confesó a Irasema Torres que él cree que sí tiene novia.

“Yo creo que sí tengo novia, creo que tengo”, fueron las palabras del intérprete. Eso sí, nunca reveló quién es la afortunada ni cuando la frenteará en redes sociales.

Ahora, lo que sí ya nos queda claro, es que esta chica no debería ser amiga de sus exparejas, proque en esa misma conversación, él habló sobre esos debates que fomenta en sus redes, y uno de esos fue que si se puede ser amigo de un ex y hablar normal, y él es de esos que piensa que ese procedimiento no va. “Yo en lo personal, no me gustaría eso, que mi pareja fuera amiga de su ex, o algo así, a mí en lo personal, yo creo que hay personas que sí lo han logrado, pero en verdad no sé, en verdad tienes que ser bien mente abierta y confiar en tu pareja 100%, porque ya entre esas personas han pasado cosas, así que automáticamente tienes los cachos puestos”, aseguró

Tendencia en Latinoamérica

“Estamos de #1 ‘1 of 1’. Los amo mucho, gracias a Dios, gracias a todos ustedes, los colegas, los productores, mi equipo de trabajo @richmusicltd y mi gente en verdad sabiendo que habían riesgos nos los tomamos para tratar de llevarles algo de alegría a sus hogares y estar con ustedes. Aplausos a todos los artistas que se atreven. Tómense el riego por sus fans”, escribió en Instagram.

