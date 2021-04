El peligroso poder de lo absurdo

Tanta liviandad asombra y tanto dislate asusta. Además, nos advierte del peligro que está enfrentando nuestra democracia, nuestra república. Cuando los discursos de exclusión logran los apoyos que vemos, cuando ciudadanos supuestamente educados no son capaces de ver con claridad que sus particulares creencias religiosas no pueden convertirse en políticas públicas porque la diversidad hay que protegerla, cuando vemos cómo se ataca la institucionalidad internacional surgida para defender los derechos humanos, es momento de preocuparnos.

