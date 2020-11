“El peligro de una nueva guerra mundial es muy real”

Sin embargo, desde el Gobierno no quieren atarse con compromisos presupuestarios debido a la incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus y prefieren presupuestos anuales, aunque están negociando entre los distintos ministerios. En cualquier caso no es nada habitual que un alto mando militar comente cuestiones políticas abiertas.

“Tenemos que recordar la historia para que no se repita, pero hay un ritmo y si miras atrás, al siglo pasado, antes de las guerras mundiales, es indiscutible que hubo una escalada que llevó a errores de cálculo y que provocaron una guerra a una escala que esperemos no volver a ver jamás “, ha argumentado.

You May Also Like