El peligro de comprar preservativos en Vietnam

Los cuerpos de seguridad vietnamitas siguen investigando las posibles ramificaciones de este caso, pues la venta de preservativos de baja calidad camuflados en paquetes falsos de algunas marcas señeras como Durex , Ok o Sure es muy frecuente en dicho país.

La piratería en productos anticonceptivos es muy recurrente este país asiático , tal es así que la mayoría de los profilácticos comercializados no son distribuidos por las marcas oficiales pero sí son camuflados con el embalaje de las mismas. Y es que, una encuesta, realizada por el Ministerio de Sanidad en 2019, revelaba que el 85 por ciento de los 600 millones de condones vendidos anualmente en el país no eran distribuidos directamente por las marcas originales , lo que aumentaba el riesgo de transmisión de enfermedades y de embarazos no deseados.

