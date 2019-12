El MARTA es el más vulnerable de los patronatos, pues las obras civiles licitadas para su remodelación, en octubre de 2019, ni siquiera están en vías de contratación. Los elevados precios ofertados son alarmantes y exceden no solo las ofertas anteriores para esta misma obra, sino los estimados presupuestados del pliego. En un tema de esta importancia, el Ministerio de Cultura y el Patronato podrían estar colaborando en alternativas estratégicas y no enfrentados en la discusión de un proyecto de ley de dudosa justificación. La primera licitación, por $10.7 millones de Balboas, fue declarada desierta. La segunda, quedó desierta, ya que nadie licitó. La tercera, logró ofertas entre 35% y 86% del precio de referencia y de los valores licitados anteriormente.

El esfuerzo de un puñado de funcionarios del INAC y de “5 gatos” de la sociedad civil, inició nuestro proyecto de rescatar y asegurarle un futuro digno al MARTA, aun anticipando que enfrentaríamos el desinterés por la cultura de nuestros políticos y las maledicencias de quienes se consideran los oráculos de la cultura. El activismo pro bono siempre inquietará a quienes no conciben que hay ciudadanos que nos resistimos a ser espectadores ante el reto de construir una mejor sociedad. Juntos logramos que se aprobara en la Asamblea una ley y formar el Patronato del MARTA, e iniciamos la fase de buscar personal especializado para las tareas propias de poner en marcha un museo digno de nuestra riqueza arqueológica. Nunca hemos pedido ni recibido dinero de ningún gobierno y no podemos recibir donaciones privadas porque para abrir una cuenta de banco se requiere que todos los miembros del Patronato completen formularios que hasta ahora solo hemos llenado los del sector privado.

