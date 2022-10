‘El partido que lidera en América Latina es el del voto de castigo’: Jorge Sahd

El abogado sostiene que a diferencia de la “marea rosa” del año 2000, estos son gobiernos mas diversos, ya que no tienen la bonanza fiscal debido al superciclo de los commodities , además de que los ciclos políticos debieran ser más cortos. “Si vemos las elecciones de 2019 a 2021, en doce de ellas, excepto Nicaragua, donde no hubo libertad, los ciudadanos cambiaron de signo político; el partido que lidera en América Latina es el del voto de castigo”, afirmó.

