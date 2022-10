El partido de Silvio Berlusconi presenta proyecto de ley contra el aborto en Italia

De esta forma, cualquier intento de ejercer el derecho al aborto podría provocar una acción legal para defender el feto. El texto de FI, que forma parte junto a Hermanos de Italia (FdI), de Giorgia Meloni, y la Liga, de Matteo Salvini, de la coalición de derechas que gobernará tras ganar las elecciones del 25 de septiembre, ya que todavía no se ha formado el Ejecutivo, aún no está disponible, pero se asignará a la comisión competente, una vez que las comisiones se hayan establecido.

