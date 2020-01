“El partido de mañana es una final, no vinimos a pasear”

Como era inevitable, a Zidane se le recordó el partido contra el Valencia del pasado mes de diciembre, que Benzema empató en el último lance del encuentro. Sin embargo, el entrenador no ve relación entre uno y otro . “Cada partido es un mundo. Los dos estamos fuera de casa. Esta es otra competición, una semifinal. Todo cambia. Con las bajas habrá otros equipos diferentes”. “El Madrid tiene una solidez defensiva que hace tiempo no se veía”

You May Also Like