El Partido Comunista chino cumple 100 años y avisa de que el país “nunca será sometido” en plena batalla con EEUU

El discurso de Xi tuvo espacio para todo, pero se centró, más que nada, en ese papel que juega y va a seguir jugando China en el mundo. El presidente recalcó que “el pueblo chino nunca ha intimidado, oprimido o esclavizado a pueblos de otros países . No lo ha hecho nunca en el pasado, no lo hará ahora, ni lo hará en el futuro”. Todo eso a pesar de la persecución a la minoría uigur.

Hablar del Partido Comunista chino es hablar de China en sí. No hay otra. Y hablar de China es hacerlo a la vez de un contexto internacional multipolar en el que Estados Unidos , Rusia y la Unión Europea juegan también su propio papel. Es más, la dinámica conduce a la formación de dos bloques bien diferenciados: de un lado, Washington y Bruselas, y del otro Moscú y Pekín (cuyas diferencias, al menos, no se muestran demasiado de puertas hacia fuera).

Xi lo tiene claro: China sorteó la crisis del coronavirus a una velocidad sorprendente y su economía no ha dejado de crecer ni siquiera con la pandemia. Por eso su voluntad es equipararse con Mao en cuanto a relevancia histórica. Desde el aperturismo de Deng Xiaoping ningún otro presidente había sido tan relevante como el actual. Xi aspira, viendo la competición con Estados Unidos, a ser el líder del mundo, pero no tanto libre: China, para muchos, sigue siendo una autocracia y ni siquiera el llamado capitalismo de estado le ha hecho despojarse de esa etiqueta.

