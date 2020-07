el paro y déficit se dispararán en España

No obstante, Del Pozo agrega: “La recuperación completa, es decir, volver a los niveles de actividad de 2019 no se producirá, salvo sorpresa muy positiva, antes de 2022 o incluso 2023, dependiendo de la efectividad de las medidas económicas que se tomen y de la evolución de la pandemia. En ese sentido, lo más probable es que la forma de la recuperación tenga cierto parecido al logotipo de “Nike”: Cuanto mejor sea la gestión de esta emergencia, tanto más elevada será la pendiente del crecimiento y más rápida la salida de la crisis”.

No obstante, los economistas, que asumen el batacazo, también tratan de lanzar mensajes de esperanza apuntando a que, posteriormente, llegará una recuperación económica. Lo que no está tan claro es cuándo tardará en llegar ni tampoco en qué intensidad (si será suficiente para recuperar ese casi 11% del PIB que podría hundirse la economía española). 20minutos ha consultado a prestigiosos economistas para que realicen sus pronósticos, difíciles en un contexto de máxima incertidumbre con el coronavirus campando a sus anchas por España y por todo el mundo.

You May Also Like