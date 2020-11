“El paro juvenil es otra pandemia de España y urge un antídoto”

La implantación del teletrabajo es una de las recomendaciones, cuando no una obligación, más comunes entre las autoridades sanitarias de todos los países afectados por la pandemia. Es evidente que el grado de digitalización varía sustancialmente en función de la tipología de la empresa y de su sector de actividad, lo que influye a la horade adaptarse a esta modalidad tan en auge. Por ello, en aras de regularlo, hay que tener en cuenta las necesidades de las empresas, para no dañar al tejido productivo, y los derechos de los trabajadores.

