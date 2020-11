El Parlamento Europeo y el Consejo pactan sobre el Presupuesto de la UE y quitan el primer candado a los fondos

“Hemos conseguido definir el ámbito de aplicación y hemos ampliado ese concepto a todos los valores que vienen recogidos en el Tratado. Los valores fundadores de la UE”, comentó Gardiazábal, quien explica que “otro tema que negociamos era el carácter preventivo , algo que no incluía la propuesta del Consejo”. Finalmente en eso también se avanzó. “Hemos incluido también la evasión y el fraude fiscal”, sostiene. Asimismo, se ha conseguido en el acuerdo “proteger a los beneficiarios finales para que los Estados que puedan ser sancionados no usen esa sanción como arma política contra la UE”.

Tras cuatro meses de negociaciones, las partes han llegado a un pacto que solo supone abrir uno de los candados del procedimiento. El Consejo de la UE (que no es el Consejo Europeo), y presidido ahora por Alemania, y el Parlamento completan solo una parte. Ahora falta el visto bueno de los gobiernos de los 27 y del pleno de la Eurocámara. Eso sí, Hungría y Polonia han amenazado con vetar la emisión de deuda con la que Bruselas va a financiar este plan anticrisis como protesta por el acuerdo que vincula el pago de ayudas europeas al respeto del Estado de Derecho. “Es un paso importante, pero no definitivo. Aunque vamos por el buen camino”, cuentan fuentes comunitarias consultadas por 20minutos .

You May Also Like