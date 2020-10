El Parlamento Europeo quiere excluir a los toros de lidia de las ayudas de la PAC, un “éxito moral” para los ecologistas

Por su parte, el exeurodiputado Florent Marcellesi ha opinado, mediante su cuenta de Twitter, que “la ciudadanía europea no quiere financiar más espectáculos crueles. La tortura no es cultura” . Al igual que ha señalado que “ahora esperamos que el Gobierno, de forma coherente con el voto de sus eurodiputados, también lo respalde en Europa y habremos terminado con estas subvenciones anacrónicas”.

